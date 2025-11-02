Paolo Cevoli fa rinascere il leggendario Italy & Italy dove apre lo storico ristorante di Rimini

Rimini, 2 novembre 2025 – Nella meravigliosa Rimini degli anni ’80 accadde anche questo miracolo. Nel 1983, quando McDonald’s non era ancora sbarcato in Italia, proprio qui aprì la prima catena italiana di fast food. Alzi la mano chi non ha mai mangiato un hamburger o un pizzotto a Italy & Italy. La storia del locale, ceduto anche a McDonald’s. Il successo del primo locale, inaugurato sul lungomare di Rimini, fu tale che i soci fondatori Marco Arpesella (Grand Hotel) e Massimo Simonetti (l’architetto che con il suo studiò progetto il ristorante) ne aprirono altri. E in poco tempo Italy & Italy diventò una catena, con ristoranti a Bologna, Modena, Firenze, Venezia, Milano, Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Paolo Cevoli fa rinascere il leggendario Italy & Italy, dove apre lo storico ristorante di Rimini

