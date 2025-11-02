Pallanuoto Brescia passa di misura a Savona ed aggancia la Pro Recco in vetta alla Serie A1
Il posticipo della sesta giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile vede la vittoria di misura del Brescia, che passa a Savona per 14-15 al termine di un match ad altissima tensione, che sancisce il riaggancio dei lombardi alla Pro Recco in vetta alla classifica a punteggio pieno, mentre i liguri scivolano a -3 dalla coppia al comando. Nel primo quarto il break lo firmano i padroni di casa, che dal 2-2 allungano sul 4-2, ma subito gli ospiti accorciano trovando il 4-3. Nel secondo periodo il Brescia firma l’aggancio, il Savona torna in vantaggio, ma poi i lombardi piazzano il parziale di 0-3 che li porta a metà gara sul 5-7. 🔗 Leggi su Oasport.it
