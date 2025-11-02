Pallanuoto A1 Rari un altro stop

RARI NANTES 12 SALERNO 13 RARI NANTES FLORENTIA: Cicali, Chemeri 1, Rouwenhorst 1, Di Fulvio, De Mey 1, Hofmeijer, T. Turchini, Milletti 1, Sordini 3, Benvenuti, Bini 4, Borghigiani 1, Galetti, F. Turchini, Visciani. All. Minetti SALERNO: Milione, Sifanno 2, Pierno, M. Fortunato, Agulha De Freitas 7, Gallozzi, A. Fortunato, Araki 1, Do Carmo 1, Parrilli 1, Privitera 1, Pica, Vassallo, Chianese, De Feo. All. C. Presciutti Arbitri: Piano - Iacovelli Parziali: 3-3, 2-4, 4-3, 3-3. Un’altra sconfitta, e sono sei, una dietro l’altra. Ora la situazione si fa sempre più critica: se si perdono partite come questa la salvezza diventa un miraggio che a poco a poco si allontana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallanuoto A1. Rari, un altro stop

Scopri altri approfondimenti

x? Rari Nantes Savona ? domenica 2 novembre 17:00 Piscina Carlo Zanelli, Savona Diretta sul canale YouTube “Rari Nantes Savona” #ANamazingteam #ANbrescia #Waterpolo #Vaterpolo #Pallanuoto #Vizilabda - facebook.com Vai su Facebook

Pallanuoto A1. Rari, un altro stop - Va detto però che, a differenza delle altre, questa volta per la Rari è stata una beffa perché col Salerno è rimasta in partita fino a 4’21 del quarto tempo, con la rete segnata da Sordini con l’uomo ... lanazione.it scrive

Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Pro Recco al momento in vetta in solitaria, attesa per il posticipo - Quattro i match disputati in questo sabato dedicato alla sesta giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile, un turno molto spezzettato anche a causa ... Si legge su oasport.it

Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Posillipo batte Canottieri per 12-9 nel derby di Napoli - Anticipo al venerdì per la sesta giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile. Lo riporta oasport.it