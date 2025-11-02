Pallamano Serie A1 | Brixen leader in solitaria dopo la 7ma giornata

Brixen Südtirol agguanta la leadership in solitaria di Serie A1 dopo una nuova intensa 7ma giornata. Le altoatesine svettano con il punteggio d i 28-25 in casa contro Erice diventando l’ unica realtà a pieni punti prima del fine settimana appena concluso. Il big match del weekend non ha deluso le attese: Erice non ha saputo conquistare Bressanone. Le ‘Arpie’, reduci dal significativo acuto contro Salerno, si sono inchinate alla compagine di Hubert Nössing, in ritardo dopo il primo tempo di due punti (prima di vincere con tre lunghezze di vantaggio). Salerno regola come da copione Nuoro (18-29) raggiungendo Erice al secondo posto della graduatoria assoluta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallamano, Serie A1: Brixen leader in solitaria dopo la 7ma giornata

