Palladino niente Juve ma può comunque tornare in Serie A | questa squadra ci sta pensando concretamente

per risollevare le proprie sorti. L’aria a Firenze si è fatta irrespirabile per Stefano Pioli. Dopo l’ennesima prestazione deludente, culminata nella sconfitta interna per 0-1 contro il Lecce, la posizione del tecnico sulla panchina della Fiorentina è ora appesa a un filo. Secondo quanto raccolto Sky Sport, la posizione di Pioli è “ sempre più traballante ” e l’esonero appare ormai imminente. A far precipitare la situazione non è stata solo la sconfitta in sé, la sesta in campionato, ma la totale assenza di reazione da parte della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Palladino, niente Juve ma può comunque tornare in Serie A: questa squadra ci sta pensando concretamente

