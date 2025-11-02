Palio scontro infinito La replica del Comitato | Dalla Uisp scelte errate
"Le borgate hanno scelto di entrare nella federazione nazionale, non di farsi le regole da sole; la mancanza di rispetto della Uisp colpisce anche una seria federazione nazionale, incolpevole del fatto che la Uisp si è fatta sfuggire la più importante manifestazione della città. Sarebbe stato bello chiudere il sipario di questi venticinque anni con eleganza, così non è stato". Non si fa attendere la risposta del Comitato delle Borgate del Palio del Golfo alla dura lettera con cui il comitato territoriale della Uisp aveva accusato lo stesso Comitato, ritenendolo responsabile di un “divorzio“ arrivato dopo 23 anni di collaborazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
