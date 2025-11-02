Palermo Inzaghi esulta | Abbiamo ritrovato aggressività Pierozzi decisivo con due gol

Il Palermo travolge il Pescara 5-0 al Barbera nell'undicesima giornata di Serie B e sale a 19 punti consolidando la sesta posizione. I rosanero cancellano lo 0-3 subito contro il Monza davanti a oltre 30 000 tifosi nella serata dedicata alle leggende del club siciliano. La squadra di Pippo Inzaghi domina sin dal fischio d'avvio. Il tecnico rosanero sottolinea l'aggressività ritrovata: "Dopo l'inizio ho capito che l'avremmo vinta. Quando siamo così aggressivi ritroviamo forza e gioco". Il Palermo sfiora il vantaggio in più occasioni prima di sbloccare il risultato. La prestazione convince Inzaghi, che attribuisce il merito ai sostenitori: "Questa partita l'hanno vinta i tifosi.

