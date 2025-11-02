Palermo al via il piano Stop Emergenza Minori | il programma completo del Garante per scuole e famiglie
Il Garante di Palermo lancia il progetto "Stop Emergenza Minori", un mese di iniziative (311-112) per scuole, docenti e genitori. L'obiettivo è creare una "visione corale" e un "disegno di Comunità" per affrontare il disagio minorile superando la frammentazione degli interventi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondisci con queste news
Un piano straordinario di potenziamento dei collegamenti ferroviari tra Palermo, Termini Imerese e Cefalù, per fronteggiare i disagi alla circolazione legati ai lavori in corso nei pressi dello svincolo di Bagheria sull’autostrada A19 I dettagli nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Piano sviluppo e coesione. Nota stampa della seconda Circoscrizione https://ift.tt/eJ6Tfbs - X Vai su X
Palermo, avanti con il piano di riqualificazione stradale e pedonale - Il Comune di Palermo, attraverso l’ Assessorato alle Opere Pubbliche, prosegue nel piano di riqualificazione della rete stradale cittadina, che prevede interventi combinati su strade e marciapiedi per ... Segnala ecodallecitta.it
Crisi idrica, stop a razionamenti a Palermo sotto Natale - Dal 23 dicembre all'1 gennaio 2025 l'Amap sospenderà il piano straordinario di razionamento idrico a Palermo. Riporta rainews.it
A19 Palermo-Catania, riprendono i lavori dopo lo stop estivo - "Su indicazione del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, che è commissario straordinario per il ... Si legge su rainews.it