Palermo al via il piano Stop Emergenza Minori | il programma completo del Garante per scuole e famiglie

Orizzontescuola.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Garante di Palermo lancia il progetto "Stop Emergenza Minori", un mese di iniziative (311-112) per scuole, docenti e genitori. L'obiettivo è creare una "visione corale" e un "disegno di Comunità" per affrontare il disagio minorile superando la frammentazione degli interventi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

