Palazzo Bovara Il Municipio raddoppierà

Il municipio resta in centro. Per riunire tutti gli uffici comunali, ora sparsi per mezza città in cinque posti diversi, verrà ristrutturata e ampliata l’attuale sede principale di Palazzo Bovara. Un’opera complessa, perché prevede una serie di vendite di altri immobili pubblici, e la costruzione di nuovi spazi, probabilmente in una sorta di torre. L’obiettivo è raddoppiare Palazzo Bovara, che dispone di circa 3.500 metri quadrati di ambienti utili e di arrivare ad almeno 6mila mq. Lo anticipa il sindaco Mauro Gattinoni, impegnato in un tour per illustrare il nuovo Pgt, il Piano di Governo del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Palazzo Bovara. Il Municipio raddoppierà

Approfondisci con queste news

Alcuni scatti della I° Edizione del Premio 50&Più "Giornalismo Inclusivo" ideato da 50&Più Associazione e rivolto ai professionisti dell'informazione attenti a contrastare l'ageismo. Lunedì 27 ottobre, presso Palazzo Bovara a Milano, il Presidente Nazionale 50& Vai su Facebook

Anagrafe, tasse e consulenze Palazzo Bovara è tutto on-line - Palazzo Bovara in tasca o sulla scrivania, direttamente nello smartphone o nel pc, senza più bisogno di andare in municipio o di mettersi in coda agli sportelli. ilgiorno.it scrive

ChocoLOVE, l’evento da non perdere se ami il cioccolato - Nelle sale e nei magnifici corridoi di Palazzo Bovara, a Milano, si cammina tra torte – o meglio, opere d’arte – a forma di cuori anatomici, buche per lettere d’amore e cagnolini innamorati. Scrive donnamoderna.com

A Milano restaurati Palazzo Castiglioni e Palazzo Bovara - Sono conclusi i lavori di restauro delle facciate di Palazzo Castiglioni in corso Venezia, sede di Confcommercio Milano, e dell'attiguo Palazzo Bovara, che ospita il circolo del commercio ... Da ansa.it