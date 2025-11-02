Pagelle Verona Inter | partita folle e da due facce! Delude Lautaro altra bocciatura per Luis Henrique
di Giuseppe Colicchia Pagelle Verona Inter: i nostri voti ai protagonisti in campo al Bentegodi, sfida valevole per la 10^ giornata del campionato di Serie A 202526. Finisce qui Verona Inter, risultato finale di 1 a 2 nel match valevole per il 10° turno di Serie A: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo al Bentegodi. Una vittoria folle, soffertissima, e agguantata solo nei minuti di recupero. L’Inter di Cristian Chivu espugna il Bentegodi battendo 2-1 l’Hellas Verona e conquista tre punti d’oro che le permettono di accorciare la classifica sul Napoli. A decidere il match, un rocambolesco autogol del difensore scaligero Martin Frese in pieno recupero (90+5?), propiziato da un cross teso di Barella, ottimo impatto di Dimarco da subentrato. 🔗 Leggi su Internews24.com
