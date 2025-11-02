Pagelle Verona Inter ecco i TOP e FLOP della sfida della decima giornata di Serie A
andato in scena al Bentegodi e terminato 1-2 per i nerazzurri Le pagelle di Verona Inter, match della decima giornata di Serie A 20252026, del Bentegodi. Match che ha visto i nerazzurri esultare sul punteggio di 2-1 grazie alla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Il Cagliari perde 1-2 in casa contro il Sassuolo: Pisacane conferma in gran parte la formazione di Verona, ma stavolta niente rimonta. La partita https://shorturl.at/m6PnU Le pagelle https://shorturl.at/mqbJs - facebook.com Vai su Facebook
Pagelle Como Verona, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A - X Vai su X
Verona-Inter, le formazioni ufficiali: Bonny con Lautaro, confermato Sucic. Dove vederla in tv e streaming - L'Inter fa visita all'Hellas Verona con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria schiacciante sulla Fiorentina ma soprattutto con la volontà di sfruttare la ... Da msn.com
Verona, Zanetti: "Inter fra le top 5 in Europa. Serdar? Spero niente di troppo grave" - Dell'Inter è anche inutile parlarne: è fra le top 5 in Europa, ai livelli ... Riporta m.tuttomercatoweb.com
Verona, Zanetti: "Inter fra le top 5 in Europa". Poi aggiunge: "Niente brutte figure" - "Dell'Inter è anche inutile parlarne: è fra le top 5 in Europa, ai livelli massimi in tutti i valori. Da tuttomercatoweb.com