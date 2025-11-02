Pagelle Verona Inter 1-2 | Zielinski il migliore La difesa scricchiola

Pagelle Verona Inter 1-2. L’Inter di Cristian Chivu torna da Verona con tre punti pesantissimi, conquistati al termine di una sfida sofferta e decisa solo nel recupero. Al “Bentegodi” finisce 1-2 per i nerazzurri, grazie a una sfortunata autorete di Frese al 93’, che regala un successo d’oro nella corsa scudetto. Una partita che sembrava ormai destinata al pareggio, ma che l’Inter ha voluto fortemente fino alla fine. Un colpo di fortuna, certo, ma anche la dimostrazione di una squadra che non molla mai. Con questo risultato, i nerazzurri accorciano la distanza dal Napoli di Antonio Conte, ora distante solo un punto Pagelle Verona Inter 1-2: Calhanoglu e Zielinski i migliori. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

