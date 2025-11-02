Pagelle Primavera 1 Lazio-Milan 1-1 | Ossola uomo in più Bianchi che parata! Mancioppi …

Pianetamilan.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle rossonere di Lazio-Milan, partita della 10^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026 che si è svolta in mattinata allo stadio 'Mirko Fersini' di Formello (RM): voti e giudizi della redazione di 'PianetaMilan.it'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pagelle primavera 1 lazio milan 1 1 ossola uomo in pi249 bianchi che parata mancioppi 8230

© Pianetamilan.it - Pagelle Primavera 1, Lazio-Milan 1-1: Ossola uomo in più. Bianchi, che parata! Mancioppi …

Argomenti simili trattati di recente

Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan, sfida valida per la 10^ giornata del campionato di Primavera 1 - Milan, sfida valida per la 10^ giornata del campionato di Primavera 1. Lo riporta milannews.it

Primavera Live | Lazio-Milan 1-0: la sblocca Munoz - 1 conquistando così i 16esimi di finale, per i ragazzi di mister Punzi è tempo di tornare a misurarsi co ... Segnala laziopress.it

pagelle primavera 1 lazioJuventus Primavera-Lazio 1-0, le pagelle: Finocchiaro uomo partita, Radu fondamentale - I nostri voti e i giudizi ai protagonisti del match tra Juventus Primavera e Lazio. Lo riporta ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Primavera 1 Lazio