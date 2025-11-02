Pagelle Napoli-Como 0-0 – Il Como di Fabregas riaccende la nostalgia del sarrismo perduto ci mancava solo questo
Le pagelle di Napoli-Como 0-0, a cura di Fabrizio d’Esposito MILINKOVIC-SAVIC. Sui calci di rigore, ci sono portieri che fanno paura, incutono soggezione. E Zio Vanja è uno di questi, come testimonia la sua recentissima storia di rigori parati o respinti. Il povero Morata, così come martedì l’acerbo Camarda, solo a guardarlo non sapeva dove mirare. Perdipiù, il lungagnone serbo doveva finanche espiare la colpa di averlo provocato, il rigore. A parte questo, Zio Vanja stasera si dedica soprattutto ai lanci, un po’ per l’uscita di Billy the Kid, un po’ per l’ammuina comasca – 7 DI LORENZO. Si diceva dell’ammuina comasca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Pagelle Napoli-Como 0-0 – Il Como di Fabregas riaccende la nostalgia del sarrismo perduto (ci mancava solo questo) Milinkovic è uno di quei portieri che incute soggezione sui rigori. Fa bene Conte a essere soddisfatto per questo zero a zero.
