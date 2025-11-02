Si interrompe la striscia positiva della Roma dopo due vittorie consecutive. I giallorossi falliscono l’occasione di salire in solitaria in vetta alla classifica, cadendo con il risultato di 0-1 contro il Milan al Meazza. Dopo una grande prima mezz’ora degli uomini di Gian Piero Gasperini, a cui è mancato solo il gol, i rossoneri hanno sbloccato la gara alla prima occasione con Pavlovic sulla grande giocata di Leao. Nella ripresa Svilar è decisivo ad evitare il raddoppio, mentre all’82’ Dybala fallisce clamorosamente l’occasione del pareggio sbagliando il calcio di rigore, parato da Maignan. Il Milan aggancia così la Roma a quota 21 punti in classifica, a -1 dal Napoli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Pagelle Milan-Roma 1-0, Svilar è ancora super: Dybala il peggiore