Pagelle Latina-Salernitana 0-0 | Di Vico illumina la ripresa Ferrari spreca

La Salernitana ritrova i suoi tifosi, ma non il gol: il pari al Francioni basta per la vetta. La Salernitana ritrova i suoi tifosi in trasferta – oltre 2500 cuori granata al "Francioni" – dopo il lungo stop (140 giorni) imposto per quanto accaduto all'Arechi nel playout con la Sampdoria. Prima dell'inizio della contesa un minuto di silenzio per ricordare Carlo Ricchetti, scomparso prematuramente in settimana. I granata regalano un tempo. È una partita dai due volti, con un primo tempo spento, impalpabile, quasi condizionato dal peso dell'attesa e dell'emozione, e una ripresa molto più viva, dove la Salernitana costruisce, spreca, reagisce e – almeno a tratti – torna somigliante a sé stessa.

