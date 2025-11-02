Pagelle Juventus Torino Under 16 | Pamé formidabile Salvai punisce la sua ex Rolando impatto super!- VOTI
di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Torino Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la settima giornata del campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Torino Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la settima giornata di campionato. Brostic 6 – Non particolarmente impegnato, spettatore in una gara ad un solo senso, subisce 2 reti evitabili per un calo di concentrazione generale. Mazzotta 7,5 – In conduzione è infermabile, se ha spazio punge e ogni volta che parte crea apprensione agli avversari. Attento anche in marcatura. 51? Pal 6,5 – Buon ingresso, ha gamba e mette in difficoltà il diretto avversario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
