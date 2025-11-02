Pagelle Juventus Torino Under 15 | Vaccarella gol olimpico Nobile essenziale Moretti attento – VOTI

di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Torino Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la settima giornata del campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Torino Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la settima giornata di campionato 202526. Moretti 7 – Salva con almeno due interventi i suoi compagni, prestazione superlativa dell’estremo difensore di Pecorari, in un match ricco di emozioni da ambo le parti. Cussotto 7 – Attento in fase difensiva, quando può spinge sulla corsia di pertinenza offrendo diversi spunti interessanti per i colleghi davanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

