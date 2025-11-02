Pagelle Fiorentina Lecce ecco i TOP-FLOP della sfida di Serie A e i voti della partita

Pagelle Fiorentina Lecce, i TOP e FLOP delle due squadre al termine del match finito 0-1 e valido per la decima giornata di Serie A 20252026 Il Sassuolo di Fabio Grosso ha battuto il Cagliari di Fabio Pisacane per 0-1 allo stadio Unipol Domus il 30 ottobre 2025, nella 10ª giornata di Serie A 2025-2026. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Fiorentina Lecce, ecco i TOP-FLOP della sfida di Serie A e i voti della partita

Scopri altri approfondimenti

Pagelle Inter-Fiorentina: Dimarco spina per i viola, Kean lotta da solo. Sucic diamante - facebook.com Vai su Facebook

#Inter- #Fiorentina, le pagelle: #Calhanoglu decisivo. #Comuzzo soffre - X Vai su X

Fiorentina-Lecce, le pagelle di CM: in 6 prendono 4, Kean irriconoscibile. Pioli da retrocessione, Berisha e Ramadani top - Nessuno lo avverte, ma la sua scarsa reattività è preoccupante. Da msn.com

Fiorentina-Lecce 0-1 pagelle: Berisha fa esonerare Pioli, caos e contestazione al Franchi, l'arbitro si rimangia un rigore - 1, i top e flop: Berisha e Tete Morente salvano il Lecce con rispettivamente gol e assist. Riporta sport.virgilio.it

Fiorentina-Lecce 0-1: video, gol e highlights - Ancora crisi nera per la Fiorentina, battuta in casa dal Lecce e sempre penultima in classifica con 4 punti, nessuna vittoria e il rischio di essere sorpassata dal Genoa, in campo lunedì contro il Sas ... Lo riporta sport.sky.it