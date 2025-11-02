PAGELLE E TABELLINO VERONA-INTER 1-2 | Giovane da applausi Luis Henrique non si è mai visto

Calciomercato.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Voti, top e flop della sfida andata in scena al Bentegodi e valevole per la decima giornata di Serie A L’Inter batte un ottimo Verona nel recupero grazie alla sfortunata autorete di Frese. Tre punti pesanti per Chivu, ora a -1 dal Napoli di Conte. PAGELLE E TABELLINO VERONA-INTER 1-1: Giovane da applausi, Luis Henrique non si è mai visto (AnsaFoto) – Calciomercato.it Pagelle Verona-Inter. VERONA Montipò 6,5. TOP Bella-Kotchap 7 – Gioca un ruolo chiave, anche se poco appariscente. Spinta propulsiva per la squadra.. Nelsson 7. Frese 6,5. TOP Belghali 7 – Costante spina nel fianco. Vince quasi sempre lui i duelli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

pagelle e tabellino verona inter 1 2 giovane da applausi luis henrique non si 232 mai visto

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO VERONA-INTER 1-2: Giovane da applausi, Luis Henrique non si è mai visto

Approfondisci con queste news

Pagelle LIVE Verona-Inter: voti e giudizi - Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. passioneinter.com scrive

pagelle tabellino verona interVerona-Inter, le formazioni ufficiali: Bonny con Lautaro, confermato Sucic. Dove vederla in tv e streaming - L'Inter fa visita all'Hellas Verona con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria schiacciante sulla Fiorentina ma soprattutto con la volontà di sfruttare la ... Lo riporta msn.com

pagelle tabellino verona interLIVE - Hellas Verona-Inter 1-1, intervallo: gli scaligeri un osso duro, Giovane risponde alla rete di Zielinski - Il Verona vende carissima la propria pelle, e un'Inter che dopo la rete del ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Tabellino Verona Inter