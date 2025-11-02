Pagelle Cremonese Juve | nuova era anche per Cambiaso? Gatti e Openda bocciati – VIDEO

dopo la vittoria per 2-1 dello Stadio Zini. L’era di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus inizia con una vittoria sofferta (2-1 a Cremona) e con un esperimento tattico a sorpresa che ha dato i suoi frutti. La Signora ritrova i tre punti, interrompendo una crisi di otto partite, e lo fa grazie ai suoi esterni e a un Teun Koopmeiners in versione difensore centrale. PAGELLE CREMONESE JUVE: I VOTI AI PROTAGONISTI Promossi: Kosti? e Cambiaso trascinatori, Koopmeiners la sorpresa. Il migliore in campo, secondo le pagelle, è Filip Kosti? (voto 7). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Cremonese Juve: nuova era anche per Cambiaso? Gatti e Openda bocciati – VIDEO

