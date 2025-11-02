Padre trasforma in canzoni i racconti fantasiosi delle figlia piccola e i brani diventano hit virali
Un insegnante di musica ha cominciato a trasformare le fantasie della figlia di tre anni in canzoni irresistibili, nate per gioco e diventate virali sui social. Dalle avventure di un orso viola principessa a un topolino affamato di “breaktist”, le loro storie hanno conquistato milioni di ascoltatori e mostrano la potenza creativa della fantasia infantile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
