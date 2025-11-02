Pace e concordia | veglia di preghiera e fiaccolata della Cisl a Jaddico

BRINDISI - Luigi Spinzi, segretario generale della Cisl territoriale annuncia “la veglia di preghiera e la fiaccolata” del sindacato per martedì 4 novembre 2025 alle 16:30, presso il santuario Santa Maria Madre della Chiesa (Jaddico), a Brindisi, con la partecipazione di don Mimmo Roma. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Altre letture consigliate

Oggi la nostra Campana della Pace Concordia 2000 suona in memoria di Radovan Kirin – un vero ambasciatore dello sport e caro amico del Plan de Corones. Con la sua passione e dedizione ha fatto conoscere la nostra montagna in tutta la Croazia, ispiran - facebook.com Vai su Facebook

Veglia per la pace a Torino la sera del 1° novembre - L'Arcidiocesi di Torino riprende gli appelli del Santo Padre Leone XIV per la pace e ha pertanto invitato a tutte le parrocchie, le associazioni e i movimenti a partecipare ad una veglia di preghiera ... Segnala acistampa.com

Pace: card. Zuppi alla veglia di preghiera, “il Giubileo sia un’opportunità” - Per questo alziamo la nostra preghiera al Signore perché venga il Natale della pace. Riporta agensir.it

Udine, veglia di preghiera per la Pace con l'Arcivescovo Lamba - Israele e del corteo pro Pal in centro a Udine la Chiesa udinese si mobilita con una veglia di preghiera per la Pace presieduta dall’arcivescovo Riccardo Lamba. Segnala rainews.it