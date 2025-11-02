Oviedo-Osasuna lunedì 03 novembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Equilibrio al Carlos Tartiere
Nella parte bassa della classifica ci sono sette squadre in tre punti per cui tutte le partite che le vedono coinvolte al momento sono scontri diretti nella lotta per la salvezza e la sfida tra Oviedo e Osasuna che chiude l’undicesima giornata è una di queste. In settimana gli asturiani sono stati eliminati dalla Copa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Argomenti simili trattati di recente
Il Calcio in TV oggi 3 novembre 2025 18.30 Sassuolo-Genoa (Serie A) - DAZN 20.30 Albinoleffe-INTER U23 (Serie C) - SKY 20.45 Lazio-Cagliari (Serie A) - DAZN e SKY 21.00 Sunderland-Everton (Premier League)-SKY 21.00 Oviedo-Osasuna (Liga)-DAZN - X Vai su X
Oviedo-Osasuna, il pronostico: ecco due esiti da considerare - Se in serie A protagonista di uno dei posticipi del lunedì è l’ultima della classe accade esattamente lo stesso in Spagna dove, stasera, LaLiga propone un match con il fanalino di coda Oviedo che ... Riporta tuttosport.com