Oviedo-Osasuna lunedì 03 novembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Equilibrio al Carlos Tartiere

Nella parte bassa della classifica ci sono sette squadre in tre punti per cui tutte le partite che le vedono coinvolte al momento sono scontri diretti nella lotta per la salvezza e la sfida tra Oviedo e Osasuna che chiude l’undicesima giornata è una di queste. In settimana gli asturiani sono stati eliminati dalla Copa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

