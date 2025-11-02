Ostia cinquant’anni fa il corpo di Pasolini fu trovato all’idroscalo

Ostia, 2 novembre 2025- Nato a Bologna il 5 marzo 1922, visse negli anni ’40 proprio a Casarsa in Friuli con l’amatissima madre e il fratello (morto partigiano) e se ne andò nel 1950 a Roma per sfuggire allo scandalo provocato dalla pubblica denuncia di ”corruzione di minori” legata alla sua omosessualità e la sua professione di insegnante, che gli costò anche l’espulsione dal Pci. Nella capitale sempre più, col passare degli anni, la sua vicenda biografica si identifica con quella spesso agitata dello scrittore, dell’artista, dello studioso e dell’intellettuale impegnato a testimoniare e a difendere, anche in sede giudiziaria, la propria radicale diversità, fino appunto alla morte nella notte tra il 1° e il 2 novembre 1975 all’idroscalo di Ostia, materialmente ucciso da uno o più dei suoi ”ragazzi di vita”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

#2novembre – Cinquant’anni fa moriva #PierPaoloPasolini, poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, attore, pittore e drammaturgo. Fu ucciso all’Idroscalo di #Ostia, dove il suo corpo venne ritrovato con evidenti segni di percosse e le tracce delle ruote della sua - facebook.com Vai su Facebook

La notte tra l’1 e il 2 novembre di cinquant’anni fa Pier Paolo Pasolini venne barbaramente ucciso a Ostia. Ci restano molte lucidissime analisi. Non ultima la critica al modello di vita imperniato sul consumismo - X Vai su X

