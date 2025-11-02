Ostaggio della baby gang 15enne di Torino seviziato e gettato nel fiume la notte di Halloween

Il giovane si è presentato dai carabinieri con la felpa fradicia e sotto choc: «Mi hanno sequestrato il telefono e chiuso in un bagno per ore. Mi hanno rasato, picchiato e poi buttato nel fiume a petto nudo». 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Ostaggio della baby gang, 15enne di Torino seviziato e gettato nel fiume la notte di Halloween

Leggi anche questi approfondimenti

Torino, quindicenne invalido ostaggio di una baby gang: seviziato e gettato nel fiume - X Vai su X

Hamas ha restituito ieri sera il corpo del 16° ostaggio israeliano morto a Gaza. Ma, partiti i “garanti americani”, il piano per il cessate il fuoco a Gaza si è inceppato di nuovo. Da un lato le famiglie degli ostaggi hanno chiesto al governo che non inizi la fase 2 “fi - facebook.com Vai su Facebook

Ostaggio della baby gang, ragazzino disabile sequestrato e seviziato nella notte di Halloween - La presunta baby gang avrebbe adescato il quindicenne e lo avrebbe torturato, tagliandogli le sopracciglia e i capelli e ustionandolo con una sigaretta. Segnala msn.com

Torino, quindicenne invalido ostaggio di una baby gang: seviziato e gettato nel fiume - L'allarme lanciato da un post della madre: «Voglio giustizia» ... Lo riporta torino.corriere.it

“Malmenato, spogliato e gettato nel fiume la notte di Halloween da una Baby Gang”: la denuncia di un 15enne nel Torinese - Un ragazzo denuncia di essere stato rapito, picchiato e gettato in acqua a petto nudo da una baby gang già nota alle forze dell'ordine ... Come scrive ilfattoquotidiano.it