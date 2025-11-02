orrore in italia 15enne torturato e gettato nel fiume racconto shock della mamma

La notte, tradizionalmente votata al gioco e al travestimento, si è macchiata di un’oscurità ben più inquietante. Quello che doveva essere un semplice invito tra coetanei si è trasformato in un incubo di ore, un sequestro psicologico e fisico che ha lasciato segni indelebili. Isolato, privato della comunicazione con il mondo esterno, un giovane si è ritrovato in balia della cieca crudeltà di altri ragazzi. Le percosse, le minacce con un oggetto acuminato, l’umiliazione delle rasature sommarie, hanno scandito il passare delle ore. L’atto finale, quello più spietato, lo ha visto costretto a spogliarsi e ad affrontare le acque gelide di un fiume, mentre i suoi aguzzini lo deridevano dall’alto, suggellando l’atto di violenza gratuita prima di abbandonarlo al suo destino, bagnato e terrorizzato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

