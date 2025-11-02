Cosa ha in serbo l' oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 3 al 9 novembre 2025? Inizia una fase positiva e di ripartenza per i nati del Cancro, che finalmente coglieranno le bontà che il destino sparpaglierà sul loro cammino. Ed anche per Scorpione e Pesci sarà una settimana fortunata e florida di opportunità. Approfondiamo amore e lavoro, con annessa classifica da 3 a 5 stelle di ciascun segno dello zodiaco. Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 3 al 9 novembre 2025: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: Dopo un periodo caratterizzato da tensioni e scambi accesi, si inizia a profilare l'opportunità di un dialogo costruttivo o di un riavvicinamento. 🔗 Leggi su Ultimora.news

© Ultimora.news - Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 3 al 9 novembre 2025: classifica stelline