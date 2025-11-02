Oroscopo provocatorio e pungente dal 3 al 9 novembre 2025
“Le stelle sono stanche di voi” Le stelle questa settimana non vogliono sentire lamentele. Sono già stressate da Marte che fa i capricci e Venere che si rifiuta di smettere di flirtare con Saturno. Quindi se ti senti confus*, agitato o inspiegabilmente affamato alle 2 del mattino: sì, è colpa tua. Ma tranquillo: l’universo ha deciso di offrirti una settimana di lezioni travestite da disastri. Segno per segno, vediamo chi cadrà con stile e chi senza. Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Impaziente come sempre, vuoi tutto subito. Peccato che “subito” non sia una misura di tempo riconosciuta dagli altri esseri umani. 🔗 Leggi su Lortica.it
