"Le stelle sono stanche di voi" Le stelle questa settimana non vogliono sentire lamentele. Sono già stressate da Marte che fa i capricci e Venere che si rifiuta di smettere di flirtare con Saturno. Quindi se ti senti confus*, agitato o inspiegabilmente affamato alle 2 del mattino: sì, è colpa tua. Ma tranquillo: l'universo ha deciso di offrirti una settimana di lezioni travestite da disastri. Segno per segno, vediamo chi cadrà con stile e chi senza. Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Impaziente come sempre, vuoi tutto subito. Peccato che "subito" non sia una misura di tempo riconosciuta dagli altri esseri umani.

© Lortica.it - Oroscopo provocatorio e pungente dal 3 al 9 novembre 2025