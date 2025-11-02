Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domenica 2 novembre! Oggi è la giornata di Commemorazione dei Defunti, che ci invita a guardare dentro di noi, a onorare la memoria di chi abbiamo amato e ad apprezzare il valore del tempo e dei legami. È una domenica che parla di introspezione, di affetti sinceri e di consapevolezza: ogni segno oggi potrà ritrovare un filo invisibile che unisce passato e presente. Oroscopo di Paolo Fox, domenica 2 novembre 2025, segno per segno. Molti segni sentiranno il bisogno di equilibrio, di affetto sincero, di piccole certezze che danno conforto. C’è chi si rifugia tra le braccia di una persona amata, chi si dedica alla famiglia, e chi invece trova pace nella solitudine e nel silenzio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 2 novembre: nuova organizzazione per la Vergine, voglia di libertà per il Sagittario