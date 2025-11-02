Ornella Vanoni a CTCF | Ho smesso di fumare canne ora i sonniferi mi fanno sognare

Ornella Vanoni ha raccontato nuovi aneddoti della sua vita a CTCF. La celebre artista 91enne ha rivelato di aver smesso con le canne: "Ora prendo sonniferi per dormire, e ho un'attività onirica pazzesca". A Fazio ha poi spiegato la sua nuova idea di regali: "A chi ha già tanto, regalo bare colorate". 🔗 Leggi su Fanpage.it

