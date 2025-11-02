Ore di cassa integrazione raddoppiate in un anno in provincia di Viterbo

Durante questi primi tre anni di governo Meloni, il numero complessivo degli occupati presenti in Italia è cresciuto di un milione di unità. Nello scorso mese di agosto, infatti, gli addetti totali hanno raggiunto quota 24,1 milioni. Il record storico è stato comunque registrato il mese prima. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Lunedì si chiudono i cancelli dello stabilimento di Cassino, si rientra il 10 novembre ma già è arrivata la comunicazione delle lunghe ferie natalizie. Sotto l'albero cassa integrazione a valanga, con il rischio che al 31 dicembre del 2025 per le tute rosse si conte

Emilia-Romagna, cassa integrazione in aumento e 50 tavoli di crisi aziendali aperti: «Coinvolti oltre 10 mila lavoratori»

Lavoro, a Bologna cassa integrazione + 20%: 10 milioni di ore bruciate - L'appello della Cgil al Governo: "Nella manovra nessun intervento".

Cassa Integrazione Guadagni: in diminuzione le ore autorizzate rispetto a settembre 2024 - Disoccupazione: 968 mila i beneficiari di NASpI a maggio 2025, in leggero calo rispetto allo stesso mese del 2024.

Auto, la crisi colpisce il Savonese. Le ore di cassa sono raddoppiate - Savona – La produzione delle auto e dell'automotive in generale, con tutta la componentistica e la lavorazione dell'indotto, è in crisi.