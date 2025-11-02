Orban calcia un pallone verso la panchina dell'Inter Kolarov e Acerbi reagiscono | scintille a Verona

Durante i festeggiamenti del pareggio del Verona, Orban lancia un pallone verso la panchina dell’Inter scatenando la reazione di Kolarov. Acerbi interviene a muso duro, ma viene trattenuto. L’arbitro ammonisce l'attaccante del Verona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

