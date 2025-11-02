Orario Vis Pesaro Juventus Next Gen | quando si gioca il match di Serie C Tutti i dettagli sulla prossima sfida dei bianconeri di Brambilla

Orario Vis Pesaro Juventus Next Gen: quando si gioca il match, valido per la 12ª giornata del campionato di Serie C 202526. È tempo di rialzare la testa, è tempo di interrompere la spirale negativa. La Juventus Next Gen è chiamata a una reazione immediata nella difficile trasferta di Pesaro. I bianconeri di Massimo Brambilla affronteranno la Vis Pesaro nel posticipo serale della dodicesima giornata del Girone B di Serie C. L’appuntamento è fissato per domani, lunedì 3 novembre 2025, alle ore 20:30, presso lo stadio “Benelli”. Un momento nerissimo: tre KO consecutivi. La Next Gen arriva all’appuntamento nel momento più complicato della sua stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Orario Vis Pesaro Juventus Next Gen: quando si gioca il match di Serie C. Tutti i dettagli sulla prossima sfida dei bianconeri di Brambilla

