Orario Juventus Women Ternana | quando si gioca il match di Serie A Women Le bianconere tornano in campo

Orario Juventus Women Ternana: quando si gioca il match, valido per la quarta giornata di Serie A Women. Le bianconere tornano in campo dopo la sosta. Dopo la sosta per le Nazionali, la Juventus Women è attesa da un intenso ciclo di 6 partite in 21 giorni tra campionato e Champions. Il primo impegno è in Serie A Women, dove le bianconere tornano allo Stadio Pozzo-La Marmora in occasione della quarta giornata. ORARIO JUVENTUS WOMEN TERNANA – A Biella arriva la Ternana, fanalino di coda. La partita è in programma domenica 2 novembre alle ore 15 presso lo stadio Pozzo di Biella. In questa partita si affrontano peggior attacco e peggior difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

