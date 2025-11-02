Ora c’è un modo nuovo per fare soldi ed è molto strano

Nel mondo di oggi sembra che tutto possa trasformarsi in un’occasione per fare soldi. Gli NFT sono semplici file di immagini che valgono milioni, le persone affittano le loro case e auto tramite app, gli influencer guadagnano postando foto della loro vita quotidiana. Ma l’ultima frontiera per fare denaro online è davvero bizzarra: scommettere sulle parole che una persona pronuncerà durante un discorso pubblico. Negli Stati Uniti sono esplose piattaforme come Polymarket e Kalshi, che permettono di scommettere su quasi qualsiasi evento futuro. Questi “mercati di previsione” permettono alle persone di scambiare scommesse su eventi reali come elezioni, risultati sportivi o decisioni economiche. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Ora c’è un modo nuovo per fare soldi (ed è molto strano)

