Ora c’è un modo nuovo per fare soldi ed è molto strano

Cultweb.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mondo di oggi sembra che tutto possa trasformarsi in un’occasione per fare soldi. Gli NFT sono semplici file di immagini che valgono milioni, le persone affittano le loro case e auto tramite app, gli influencer guadagnano postando foto della loro vita quotidiana. Ma l’ultima frontiera per fare denaro online è davvero bizzarra: scommettere sulle parole che una persona pronuncerà durante un discorso pubblico. Negli Stati Uniti sono esplose piattaforme come Polymarket e Kalshi, che permettono di scommettere su quasi qualsiasi evento futuro. Questi “mercati di previsione” permettono alle persone di scambiare scommesse su eventi reali come elezioni, risultati sportivi o decisioni economiche. 🔗 Leggi su Cultweb.it

ora c8217232 un modo nuovo per fare soldi ed 232 molto strano

© Cultweb.it - Ora c’è un modo nuovo per fare soldi (ed è molto strano)

Altri contenuti sullo stesso argomento

C'è un nuovo modo di fare l'aperitivo: si beve meglio e con stile - perché offre un momento di puro relax e di convivialità tra gli amici, i colleghi, con la persona cara. Lo riporta grazia.it

Gucci: il nuovo modo di fare shopping - Al via la seconda fase del progetto “ Gucci Immersive Retail Experience”, presentata nel flagship store milanese durante le sfilate uomo. Lo riporta grazia.it

Comprare direttamente su TikTok Shop: arriva in Italia un nuovo modo di fare shopping - La novità di TikTok Shop è che non si presenta come una semplice piattaforma di e- Si legge su iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: C8217232 Modo Nuovo Fare