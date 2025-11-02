Opposizione all’attacco sui mancati lavori | Il sindaco non rispetta gli accordi presi

Il gruppo consiliare " Impegno per Canossa " protesta per il mancato intervento di manutenzione al cimitero di Ciano, dove da tempo si verificano furti e situazioni di degrado. I consiglieri denunciano "la scarsa attenzione del sindaco Luca Bolondi nel rispettare gli impegni assunti in Consiglio comunale e nel garantire il decoro di un luogo così importante per la comunità". La questione riguarda i ripetuti episodi di furto di coperture in rame avvenuti dal 2023, "senza che siano seguiti interventi di ripristino o messa in sicurezza". Per questo motivo, durante il Consiglio comunale del 28 aprile 2025, era stata approvata all’unanimità la richiesta di procedere con lavori urgenti di manutenzione straordinaria del cimitero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Opposizione all’attacco sui mancati lavori: "Il sindaco non rispetta gli accordi presi"

