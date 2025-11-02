Opi ad Amici troppi dubbi Sarà giudicato da una commissione esterna

IL TALENT. I pareri discordanti tra la sua coach Anna Pettinelli e l’altro prof di Canto, Rudy Zerbi, hanno portato alla decisione di mostrare Opi a una commissione esterna. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Opi ad Amici, troppi dubbi. Sarà giudicato da una commissione esterna

