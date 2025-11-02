Operaio di 18 anni ucciso da un colpo di pistola | indagano i carabinieri nel Napoletano

Feedpress.me | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 18 anni è morto in ospedale a Castellammare di Stabia dove era stato trasportato con una ferita d’arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, il 18enne - incensurato e che lavorava come operaio - sarebbe stato ferito a Boscoreale. Verso le 2.30 della scorsa notte, il giovane si trovava in piazza Pace quando due persone arrivate a bordo di uno scooter. 🔗 Leggi su Feedpress.me

