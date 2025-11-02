Operaio di 18 anni muore dopo un colpo di pistola | indagano i carabinieri nel Napoletano
Un operaio è morto nel Napoletano in circostanze da chiarire. Il fatto è accaduto a Boscoreale. Intorno alle 2.30 di questa mattina, i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata sono stati chiamati al pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia. Poco prima era stato portato un operaio incensurato di 18 anni, ferito da un colpo d’arma da fuoco. Il ragazzo è morto,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
