Openda bocciato dai giornali dopo Cremonese Juve | Impreciso frettoloso impreparato nelle conclusioni Voto e pagella del belga

Openda bocciato, il belga non gira e delude ancora: impreciso, frettoloso e mai pericoloso. Spalletti gli dà fiducia, lui la spreca. L’esordio di Luciano Spalletti doveva essere la sua grande occasione. Schierato a sorpresa titolare per la seconda partita consecutiva (dopo la prova opaca con l’Udinese), Loïs Openda aveva il compito di trascinare l’attacco della Juventus e ripagare la fiducia del nuovo tecnico. Invece, la trasferta di Cremona si è trasformata nell’ennesima prestazione da incubo per l’attaccante belga, risultato il peggiore in campo per La Gazzetta dello Sport. Openda Juve: il giudizio impietoso della Gazzetta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Openda bocciato dai giornali dopo Cremonese Juve: «Impreciso, frettoloso, impreparato nelle conclusioni». Voto e pagella del belga

