Openda bocciato dai giornali dopo Cremonese Juve | Impreciso frettoloso impreparato nelle conclusioni Voto e pagella del belga

Juventusnews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Openda bocciato, il belga non gira e delude ancora: impreciso, frettoloso e mai pericoloso. Spalletti gli dà fiducia, lui la spreca. L’esordio di  Luciano Spalletti  doveva essere la sua grande occasione. Schierato a sorpresa titolare per la seconda partita consecutiva (dopo la prova opaca con l’Udinese),  Loïs Openda  aveva il compito di trascinare l’attacco della  Juventus  e ripagare la fiducia del nuovo tecnico. Invece, la trasferta di Cremona si è trasformata nell’ennesima prestazione da incubo per l’attaccante belga, risultato il peggiore in campo per  La Gazzetta dello Sport. Openda Juve: il giudizio impietoso della Gazzetta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

openda bocciato dai giornali dopo cremonese juve impreciso frettoloso impreparato nelle conclusioni voto e pagella del belga

© Juventusnews24.com - Openda bocciato dai giornali dopo Cremonese Juve: «Impreciso, frettoloso, impreparato nelle conclusioni». Voto e pagella del belga

Leggi anche questi approfondimenti

openda bocciato giornali dopoOpenda Juve, i giornali bocciano il belga: «Ha sui piedi la chance della vita e la spreca». E c’è già chi si interroga sulla sua presenza a Torino: la pagella - Openda Juve, la Gazzetta lo boccia dopo Madrid: entra ma sbaglia un gol fatto, la sua avventura in bianconero è ancora un punto interrogativo Un errore che pesa come un macigno, un’altra occasione spr ... Lo riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Openda Bocciato Giornali Dopo