Ondata di scioperi in Italia | si fermano trasporti medici farmacie e scuole Le date
Treni, aerei, farmacie e scuole: novembre si trasforma in un vero e proprio mese di stop per l’Italia. Chi deve prendere un treno, volare per lavoro o anche solo ritirare una ricetta in farmacia dovrà armarsi di pazienza. Il calendario è già ricco di date da segnare in rosso, con proteste che toccheranno quasi tutti i settori, pubblici e privati. Si parte con una lunga catena di scioperi che attraverserà l’intero mese, fino a culminare con il grande sciopero generale del 28 novembre. Una mobilitazione che rischia di bloccare il Paese, coinvolgendo trasporti, sanità, scuola e servizi pubblici. Scuola e università aprono la stagione delle proteste. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’8 OTTOBRE: TUTT* MOBILITAT* PER GAZA e per la seconda ondata delle flotillas. Dopo i due scioperi generali e la mobilitazione del 4 ottobre, le masse di lavorator* e student* hanno ribadito che non vogliono essere complici del governo e dei suoi piani. I - facebook.com Vai su Facebook
Tutti gli scioperi di novembre 2025, il calendario delle proteste in Italia - Possibili disagi su metro, tram e autobus, con garantite le fasce 6. Segnala corriere.it
Tutti gli scioperi di novembre 2025: dai treni agli aerei, fino alla metro. Il calendario completo - Sarà un mese di novembre ricco di scioperi e agitazioni. money.it scrive
Scioperi novembre 2025, dai treni ai bus fino agli aerei: il calendario con le date di tutte le agitazioni - Dopo un ottobre caratterizzato da proteste e vertenze in diversi settori, in Italia sono in ... Scrive msn.com