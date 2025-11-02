Ondata di scioperi a novembre | trasporti medici farmacie scuola Tutte le date
Treni, aerei, farmacie e scuole: novembre si preannuncia un mese nero per gli italiani. Difficoltà ci saranno anche per chi deve rivolgersi al proprio medico di famiglia o all’ avvocato per una causa in calendario. Il mese di novembre 2025 si apre all’insegna delle agitazioni sindacali in numerosi settori strategici. Dalla scuola alla sanità, dai trasporti ai servizi pubblici, passando per farmacie e uffici comunali: le prossime settimane saranno scandite da una lunga serie di scioperi che rischiano di paralizzare il Paese. La notizia è stata diffusa in queste ore e il calendario delle proteste è già fitto, con un culmine previsto per lo sciopero generale nazionale di venerdì 28 novembre, che coinvolgerà lavoratori pubblici e privati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
