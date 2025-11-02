Omicidio nel Messinese 16enne ucciso a Capizzi | tre persone fermate
Tragedia nel Messinese. Un ragazzo di 16 anni, G.D.D., è stato ucciso a colpi di pistola nella serata di ieri, 1 novembre, in via Roma, a Capizzi, piccolo centro del Messinese. Un altro giovane è rimasto ferito durante l'agguato. Le prime ricostruzioni dell'accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima, studente di un istituto alberghiero, si trovava davanti a un bar in compagnia di alcuni amici. A quel punto sarebbe arrivata un'automobile con tre persone a bordo. Una di queste sarebbe scesa dal veicolo e avrebbe sparato diversi colpi di arma da fuoco, colpendo mortalmente il sedicenne e ferendo un altro ragazzo.
