ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nel Messinese. Un ragazzo di 16 anni, G.D.D., è stato ucciso a colpi di pistola nella serata di ieri, 1 novembre, in via Roma, a Capizzi, piccolo centro del Messinese. Un altro giovane è rimasto ferito durante l’agguato. Le prime ricostruzioni dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima, studente di un istituto alberghiero, si trovava davanti a un bar in compagnia di alcuni amici. A quel punto sarebbe arrivata un’automobile con tre persone a bordo. Una di queste sarebbe scesa dal veicolo e avrebbe sparato diversi colpi di arma da fuoco, colpendo mortalmente il sedicenne e ferendo un altro ragazzo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Omicidio nel Messinese, 16enne ucciso a Capizzi: tre persone fermate