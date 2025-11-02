Omicidio Meredith l’avvocato di Sollecito | Mai analizzato sperma accanto al corpo grave mancanza
A 18 anni dal delitto di Meredith Kercher, l’avvocato Luca Maori, difensore di Raffaele Sollecito, interviene sulle “rivelazioni” dell’ex pm Giuliano Mignini, che ha parlato di un uomo fuggito dopo l’omicidio. “Bastava fare accertamenti che non furono fatti”, commenta il legale, denunciando “gravi errori” nelle indagini, tra cui la mancata analisi di una traccia di sperma trovata accanto al corpo di Meredith. “Una colpa grave e una mancanza inspiegabile”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Omicidio di Meredith #Kercher, l'ex pm Mignini è convinto che siano stati fatti "errori giudiziari". E in un'intervista dice: "Una fonte mi ha detto che un uomo fuggì all'estero". #Perugia #AmandaKnox - X Vai su X
Delitto Meredith Kercher: “C’è un altro uomo” L’ex pm che coordinò le indagini 18 anni fa avrebbe indicato alle autorità una persona che sarebbe fuggita all’estero dopo l’omicidio - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Meredith, l'avvocato di Sollecito: «Indagine piena di errori. Fu Mignini a non far analizzare le tracce di un altro uomo» - Quella di non aver mai analizzato lo sperma trovato accanto al cadavere di Meredith. Si legge su ilmessaggero.it
Nuove rivelazioni sull’omicidio Meredith Kercher: un sospetto inedito, ma il caso resta chiuso - Omicidio Meredith: il caso giudiziario che ha segnato la cronaca italiana e internazionale. notizie.it scrive
Meredith Kercher, colpo di scena: spunta un nuovo nome mai indagato - Possibile colpo di scena nell'omicidio Meredith Kercher: l'ex magistrato ipotizza la presenza di un individuo mai indagato. Si legge su newsmondo.it