Omicidio Meredith l’avvocato di Sollecito | Mai analizzato sperma accanto al corpo grave mancanza

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 18 anni dal delitto di Meredith Kercher, l’avvocato Luca Maori, difensore di Raffaele Sollecito, interviene sulle “rivelazioni” dell’ex pm Giuliano Mignini, che ha parlato di un uomo fuggito dopo l’omicidio. “Bastava fare accertamenti che non furono fatti”, commenta il legale, denunciando “gravi errori” nelle indagini, tra cui la mancata analisi di una traccia di sperma trovata accanto al corpo di Meredith. “Una colpa grave e una mancanza inspiegabile”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Omicidio Meredith, l'avvocato di Sollecito: «Indagine piena di errori. Fu Mignini a non far analizzare le tracce di un altro uomo» - Quella di non aver mai analizzato lo sperma trovato accanto al cadavere di Meredith. Si legge su ilmessaggero.it

Nuove rivelazioni sull’omicidio Meredith Kercher: un sospetto inedito, ma il caso resta chiuso - Omicidio Meredith: il caso giudiziario che ha segnato la cronaca italiana e internazionale. notizie.it scrive

Meredith Kercher, colpo di scena: spunta un nuovo nome mai indagato - Possibile colpo di scena nell'omicidio Meredith Kercher: l'ex magistrato ipotizza la presenza di un individuo mai indagato. Si legge su newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Meredith L8217avvocato Sollecito