Omicidio Meredith l' avvocato di Sollecito | Indagine piena di errori Fu Mignini a non far analizzare le tracce di un altro uomo

Ilmessaggero.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Una grave carenza. Che classifico tra colpa grave e dolo. Quale? Quella di non aver mai analizzato lo sperma trovato accanto al cadavere di Meredith. Era per forza di uomo e noi anche a. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Omicidio Meredith, l'avvocato di Sollecito: «Indagine piena di errori. Fu Mignini a non far analizzare le tracce di un altro uomo»

