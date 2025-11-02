Omicidio Meredith la famiglia Kercher chiede di far luce sui nuovi sospetti | Giustizia italiana imperfetta troppe lacune
Perugia, 2 novembre 2025 - Sono passati 18 anni dall' omicidio di Meredith Kercher e la storia del delitto non sembra ancora essersi chiusa, anche se è stata definita dalla verità giudiziaria. Omicidio Meredith Kercher, spunta un insospettabile in fuga verso l’estero. Ma l’indagine resta chiusa «A distanza di tanto tempo, ancora una volta, si parla e si discute di nuove ipotesi e di altre persone coinvolte, e di questo la famiglia chiede contezza» ha detto l'avvocato Francesco Maresca, legale dei familiari della studentessa inglese. La giovane inglese Meredith Kercher veniva uccisa nella camera da letto, all’interno di una casa di studentesse fuori sede, in via della Pergola, la notte di Halloween Negli ultimi giorni Giuliano Mignini, il magistrato che coordinò le indagini, ha infatti parlato con la stampa riferendo di «una fonte che gli ha fatto il nome di un individuo, mai preso in considerazione prima d'ora». 🔗 Leggi su Lanazione.it
