Omicidio del 18enne nella notte | la vittima è Pasquale Nappo

Napolitoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A uccidere Pasquale Nappo, 18enne incensurato, è stato un solo proiettile, esploso ad altezza uomo. La vittima era insieme a un gruppo di ragazzi in piazza Pace, a Boscoreale, quando due ragazzi in sella a uno scooter hanno fatto fuoco contro il gruppo con il quale era anche il 18enne. Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

omicidio 18enne notte vittimaBoscoreale, 18enne ucciso nella notte: in azione commando armato a bordo di due scooter. La vittima è Pasquale Nappo - L’ombra di una faida tra gang dietro l’omicidio consumatosi questa notte in piazza Pace, nel cuore del centro storico di Boscoreale. Da ilmattino.it

Omicidio a Boscoreale: 18enne ucciso con un colpo di pistola - Un tragico episodio di violenza ha scosso la zona di Boscoreale, nel Napoletano, dove un ragazzo di soli 18 anni è stato ferito a morte da un colpo di arma da fuoco. Lo riporta vocedinapoli.it

Spari da uno scooter contro la folla, ucciso 18enne incensurato a Napoli: «Forse centrato per sbaglio» - A Boscoreale (Napoli) un giovane di 18 anni è stato ucciso a colpi di pistola nella notte. Lo riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio 18enne Notte Vittima