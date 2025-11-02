Omicidio Cumani la confessione del 21enne arrestato agli amici | L' ho bucato

È accusato di omicidio pluriaggravato il 21enne italiano di origini tunisine arrestato ieri dalla squadra mobile di Perugia per l’omicidio di Hekuran Cumani, il 23enne di Fabriano morto il 18 ottobre nel parcheggio dell’università di Perugia. Il 21enne, già indagato a piede libero, è stato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

