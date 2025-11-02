Ombre nei cieli dell' Ue | droni misteriosi sorvolano le basi militari belghe

Ilgiornale.it | 2 nov 2025

In due distinti episodi negli ultimi giorni, un numero imprecisato di droni non identificati ha sorvolato basi militari belghe, instaurando un clima di crescente preoccupazione per la sicurezza del paese e dell’Alleanza atlantica. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, guardie di sorveglianza presso il quartier generale dell’esercito a Marche-en-Famenne avevano intercettato visivamente più droni sopra parti cruciali della struttura militare. Il ministro della Difesa belga, Theo Francken, ha definito l’episodio “ una chiara operazione orchestrata contro il cuore del nostro esercito ”. Ieri, invece, è stata segnalata una seconda serie di avvistamenti sopra la base aerea di Kleine-Brogel, nella provincia di Limburgo, in Fiandra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

